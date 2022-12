Spektakuläre Verfolgungsfahrt durch den Kreis Gifhorn

Gifhorn. Mehr als 40 Kilometer verfolgte am Donnerstagnachmittag die Polizei einen schwarzen VW Multivan. Dann musste sie abbrechen – und bittet um Hinweise.

Quer durch den Kreis Gifhorn hat sich am Donnerstag eine Verfolgungsfahrt ereignet (Symbolfoto).

Eine Verfolgungsfahrt über 40 Kilometer hat sich am Donnerstagnachmittag im Kreis Gifhorn ereignet. Nach Angaben der Polizei entzog sich der Fahrer eines schwarzen VW Multivans einer Verkehrskontrolle und missachtete dabei im Fahrtverlauf sämtliche Verkehrsregeln. Die Tour führte durch Brome, Steimke, Jahrstedt, Zicherie, Tülau, Bergfeld, Barwedel und Grußendorf, durch Ortschaften, Waldstücke und über Bundesstraßen.

In zwei Fällen kam es zu Situationen, in denen unbeteiligte Verkehrsteilnehmer ausweichen und bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern, so die Polizei weiter. Die Verfolgung musste schließlich abgebrochen werden, um Schaden zu vermeiden. Auch der eingesetzte Polizeihubschrauber konnte den Flüchtigen später nicht mehr auffinden.

Wer kann Hinweise zur Verfolgungsfahrt geben?

Die Polizei Brome hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet um jegliche Zeugenhinweise. Dabei sind insbesondere folgende Fragestellungen relevant: Wer hat die Verfolgung beobachtet und kann die Situation beschreiben? Wer hat im Laufe des Nachmittags oder Abends einen dunklen VW Multivan beobachtet, der stark verschmutzt oder im Bereich von Feld- und Waldwegen unterwegs war? Wer kann möglicherweise konkrete Hinweise auf den Fahrer geben oder diesen beschreiben? Wer musste dem Fahrzeug im Zuge der Verfolgungsfahrt ausweichen oder bremsen? Hinweise unter (05833) 955500.

red

