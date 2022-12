Gmyrek spendet 100 Lebensmittelpakete an Gifhorner Familien

Zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde St. Altfrid und dem Gifhorner Caritasverbandes unterstützte die Firma Gmyrek auch zum diesjährigen Weihnachtsfest wieder über 40 Familien. „Die Schere zwischen arm und reich geht kontinuierlich weiter auseinander“, schildert Martin Wrasmann, vom Caritasverband, die gesellschaftliche Entwicklung, auch in der Stadt Gifhorn. „Es leben viele Familien gerade so am Existenzminimum, das ist jede Hilfe willkommen“, so der Seelsorger weiter.

Besonders der Krieg in der Ukraine habe die Versorgungssituation vieler Menschen, vor allem auch Geflüchteter dramatisch verschlechtert, heißt es in einer Erklärung des Gifhorner Caritasverbands. „Für uns ist es selbstverständlich und es steht in unserer sozialen Verantwortung, dass wir die Nöte unserer Mitmenschen nicht aus dem Blick verlieren“, begründet Nicole Wehmann aus der Geschäftsführung von Gmyrek das Engagement ihres Unternehmens zur Unterstützung von Familien, und das nicht nur zu Weihnachten.

Wie der Gifhorner Caritasverband in einer Pressemitteilung mitteilt, haben von der Aktion mehr als 100 Menschen profitiert und wurden kurz vor dem Weihnachtsfest mit üppigen Lebensmittelpaketen überrascht.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de