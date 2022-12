Das Bild zeigt die 2020er Generation der Sternsinger in Müden. Anfang 2023 machen sich erneut viele Mädchen und Jungen auf den Weg, um Segen zu bringen und Spenden zu sammeln. (Archivfoto)

Gifhorn. Was die Mädchen und Jungen an Spenden einsammeln, hilft ihren Altersgenossen in Indonesien, wenn ihnen Gewalt droht.