Förderverein Ehra-Lessien ist in neue Räumlichkeiten umgezogen

Der Förderverein Ehra-Lessien, ,,Ein Dorf – ein Team’’, ist seit dem 2. Januar in neuen Räumlichkeiten, in der Gifhorner Straße 4b in Ehra, zu finden. Dies teilt der Förderverein in einer Pressemitteilung mit. Grund dafür ist, dass das jetzige Gebäude in der Gifhorner Straße 6, das Nachbargebäude und der ehemalige Dorftreff des MOSAIKs umgebaut werden, da dort ein Supermarkt einziehen wird.

Die neuen Räume sind, wie gehabt, für alle Veranstaltungen hergerichtet. Der Klöntreff kann, wie immer, jeden Dienstag, von 15 bis 18 Uhr stattfinden, ebenso das Café Kinderwagen für Eltern und Kleinkinder an jedem zweiten und vierten Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr und der Kochtreff an jedem ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr, heißt es weiter.

Wie der Förderverein berichtet, befindet sich in dem neuen Gebäude neben einem großen Raum für verschiedene Ereignisse wie Feiern, gemeinsames Zusammensitzen, Klönen, Versammlungen und Workshops auch das neue Büro für die sogenannte Koordinierungsstelle, die seit dem 1. April 2022 existiert. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist offizieller Förderer dieser Stelle.

Mitarbeiterin Carola Kaiser-Hornstein steht für alle Bürger und Vereine aus Ehra und Lessien für Fragen, Wünsche und Anregungen zur Verfügung. Die Bürgersprechstunde findet montags von 10 bis 12 Uhr und dienstags von 15 bis 17 Uhr statt. Telefonisch ist der Förderverein unter (01517)2879404 erreichbar. Alles Wissenswerte erfahren Interessierte auf der Homepage https://www.mosaikehralessien.de oder per Mail an info@mosaikehralessien.de oder mosaik-ehra-lessien@outlook.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de