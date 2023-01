Gefahr auf Gifhorner Brücke: Täter entfernen Gullydeckel

Gifhorn. Vermutlich in der Silvesternacht haben Unbekannte einen Schachtdeckel auf der Allerkanalbrücke entfernt. Außerdem: Unfallflucht in Gifhorn.

In Gifhorn haben Unbekannte vermutlich in der Silvesternacht einen Gullydeckel entfernt (Symbolfoto).

Bislang unbekannte Täter haben, vermutlich in der Silvesternacht, einen Schachtdeckel auf dem Geh-/Radweg der Allerkanalbrücke in Gifhorn entfernt und anschließend mehrere Äste in den tiefen Schacht gesteckt. Die Unbekannten nahmen hierbei schwere Verletzungen von Fußgängern und Radfahrenden billigend in Kauf.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Gifhorn:

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800 zu melden.

Unfallflucht in Gifhorn: Zeugensuche

Wie die Polizei Gifhorn erst jetzt mitteilt, hat es zwischen Donnerstag, 29. Dezember, 14 Uhr, und Freitag, 30. Dezember, 12.30 Uhr, einen Unfall gegeben. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr im Carl-Goerdeler-Ring in Höhe der Hausnummer 58 in Gifhorn gegen einen geparkten 3er BMW in grau. Durch die Kollision entstanden an dem BMW Kratzer an der Felge und dem Stoßfänger auf der vorderen Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu Kümmern. Hinweise: (05371) 9800.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de