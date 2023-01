Gifhorner Stadthalle zeigt Kindertheater nach Vordorfer Autorin

Gifhorn. Am Sonntag ist das Stück „Zinnober in der grauen Stadt“, nach dem gleichnamigen Kinderbuch der Vordorferin Margret Rettich, in der Stadthalle zu sehen

Die Theateraufführung „Zinnober in der grauen Stadt“ für Kinder ab vier Jahren ist am Sonntag, 8. Januar, um 14.30 Uhr auf der Studiobühne der Stadthalle zu erleben. Wie die Stadthalle Gifhorn in einer Pressemitteilung berichtet, ist „Zinnober in der grauen Stadt“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Margret Rettich ein farbenfrohes Maltheaterstück über die Lust am Malen, über Lebensfreude, Partizipation und Mitbestimmung. Wer kann sich vorstellen, in einer Stadt zu leben, in der alles grau ist? Häuser, Straßen, Spielplätze, Plüschtiere, Erdbeerkuchen, Weihnachtsbäume, Luftballons, Riesenlollis, Sommerkleider, Brombeeren, Schmetterlinge? In einer solchen Stadt lebt der Maler Zinnober. Dabei liebt er alle Farben. Aber die Menschen in dieser Stadt haben sich an das Grau gewöhnt. Doch dann begegnet er den Kindern Jonas und Paula. Sie sind Feuer und Flamme für Blau, Rot, Grün, Lila, Gelb, Orange – in allen Tönen und Farben, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Kinderbuchautorin und Grafikerin Margret Rettich, geboren 1926 in Stettin, gestorben 2013 in Gifhorn, erhielt im Laufe ihres Lebens viele Auszeichnungen. Der Deutsche Jugendliteraturpreis und der Großer Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur waren nur zwei davon. Die seit 1960 in Vordorf ansässige Autorin schuf gemeinsam mit ihrem Mann, dem Illustrator Rolf Rettich, spannende Geschichten aus dem Kinderalltag, erklärt Stefanie Schrader von der Stadthalle Gifhorn weiter. Viele ihrer Bilderbücher wurden Bestseller, zum Beispiel die Buchreihe „Jan und Julia“. Andere wurden für die „Sendung mit der Maus“ sogar verfilmt.

Karten für das multimediale Malstück gibt es ab 10 Euro im Vorverkauf unter www.stadthalle-gifhorn.de und an der Tageskasse der Stadthalle ab einer Stunde vor Beginn der Vorstellung.

red

