Gifhorn: Qualifizierung zum ehrenamtlichen Formularhelfer startet

Der Weg durch den Behörden- und Formular-Dschungel kann beschwerlich sein. Im Landkreis Gifhorn gibt es jetzt ehrenamtlich tätige Formularhelferinnen und Formularhelfer, die bei Problemen Unterstützung bieten. Dies berichtete der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung. Für den richtigen Durchblick erhalten die Formularhelferinnen und -helfer eine Qualifizierung. „Wir hoffen sehr, dass viele Interessierte diese Qualifizierung wahrnehmen wollen und können. Es gibt nächstes Jahr einige neue Anträge und wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern vor dem Behördenbesuch bereits erste Hilfen anbieten“, so Landrat Tobias Heilmann.

Die Informationsveranstaltung findet am 2. Februar ab 18 Uhr im Rittersaal statt

Wie der Landkreis Gifhorn mitteilt, findet am 2. Februar ab 18 Uhr eine unverbindliche Informationsveranstaltung zur Tätigkeit als Formularhelferin oder Formularhelfer im Rittersaal statt. Interessierte können sich dort über den detaillierten Ablauf informieren und offene Fragen klären.

Die Qualifizierung wird an vier Tagen stattfinden, drei der Termine sind verpflichtend um eine Teilnahmebescheinigung zu erhalten und im Netzwerk der Formularhelfer aufgenommen zu werden. Die vierte ist optional, allerdings für eine Gesamtübersicht sehr zu empfehlen, heißt es weiter.

An folgenden Terminen finden die Qualifizierungen im Mehrgenerationenhaus, im Steinweg 20, in Gifhorn, statt: Am 27. Februar, von 17 bis 21 Uhr, zu den Themen Kindergeld, Kita, Bafög, am 6. März von 17 bis 20 Uhr, zu den Themen Arbeitslosengeld 2, Bildung und Teilhabe, Sozialhilfe: am 13. März, von 17 bis 20 Uhr, zu den Themen Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld und Wohngeld Plus: am 20. März, von 17 bis 20 Uhr, zu den Themen Elterngeld, Unterhaltsvorschuss.

Anmeldungen und Rückfragen zur Informationsveranstaltung sowie zur Qualifizierung nimmt die Stabsstelle Integration ab sofort unter (05371)82462 oder integration@gifhorn.de entgegen. Es wird zukünftig eine fortlaufende Qualifizierung angestrebt. Der Einsatz der Formularhelferinnen und -helfern wird nach den jeweiligen zeitlichen Kapazitäten individuell besprochen und geplant.

red

