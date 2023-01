Felix Truxa und die Salonharmoniker spielen in Groß Schwülper

Groß Schwülper. Im Bürgerhaus in Groß Schwülper findet am 15. Januar ein Neujahrskonzert der Band Felix Truxa und die Salonharmoniker statt.

Felix Truxa und die Salonharmoniker treten am Sonntag, 15. Januar, um 11.15 Uhr im Bürgerhaus in Groß Schwülper auf und spielen ein Neujahrskonzert. Einlass ist bereits um 10.15 Uhr.

Wie der Kulturverein Papenteich mitteilt, steht der Name der Band für gediegenen Swing der Extraklasse. Musik der 20er-50er Jahre, deutsche Ufaschlager, Oldtime-Jazz mit Hotsolistik und Swingklassiker laden ein zum Schwelgen, Schwofen und Schnipsen. Bekannte Titel wie „Du bist so zauberhaft“, „I Got Rhythm“, „Bei mir biste scheen“ stehen genau so auf dem Programm wie fast Vergessenes wie „Flat Foot Flootchy“ oder „We’ll Meet Again“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Kopf und Herz dieser Formation ist der Sänger und Gitarrist Michael Kleinhans, seit Jahren in dieser Musikszene etabliert und Spezialist für die swingende Seite des Lebens. Nicht wegzudenken ist das ideenreiche Spiel des Frankfurter Pianisten Karsten von Lüpke, der die Kunst des stilechten Solos ebenso beherrscht wie das Comping und den Walking Bass. Die Saxophonistin Kerstin Röhn ergänzt dieses eingespielte Team mit energiegeladenen Soli. Marcus Wickel ist der verlässliche Motor am Schlagzeug, der mit geschmackvoller Begleitung den Groove vorantreibt, fasst der Kulturverein Papenteich zusammen.

Karten für das Konzert gibt es bereits für 21 Euro im Vorverkauf bei Meine kleine Bücherecke Doerfler-Skibbe, in der Hauptstraße 3, in Meine und in der Schloss-Apotheke und Drogerie, in der Schloßstraße 1, in Groß Schwülper. An der Tageskasse kosten die Karten 24 Euro.

Informationen zum Programm erhalten Interessierte unter www.kulturverein-papenteich.de und unter info@kulturverein-papenteich.de oder telefonisch unter (05303)6013.

