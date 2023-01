Hillerser AG Nachhaltigkeit lädt zu Informationsabend ein

Hillerse. Der Informationsabend mit Fachbeiträgen von anerkannten Referenten findet am 19. Januar im Haus der Vereine in Hillerse statt.

Die AG Nachhaltigkeit lädt am 19. Januar um 19 Uhr in das Haus der Vereine in Hillerse zu einem Informationsabend ein. Wie die AG Nachhaltigkeit in einer Pressemitteilung erklärt, thematisiert Hans-Peter Stahl, Mitglied der AG Nachhaltigkeit Hillerse, an diesem Abend unter anderem den Einsatz von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen, Sanierungspflichten ab 2024 für Käufer und Erben, Förderprogramme im Jahr 2023 und Steuerermäßigungen.

Olaf Koschnitzki, Geschäftsführer der Stadtwerke Gifhorn, referiert zum Thema Sicherstellung der Gas- und Stromversorgung, Chancen und Risiken der Gas- und Stromversorgung, Ökostrom für alle Kunden und Netzeinspeisung Photovoltaik, heißt es weiter.

Sigmar Zajonc spricht über verpflichtende Heizungsprüfungen

Informationen zum Thema Heizungscheck hat Siegmar Zajonc, Vorstand und Obermeister der Innung Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Klempnertechnik aus Braunschweig, im Gepäck. Die Zuhörer erfahren unter anderem einiges über verpflichtende Heizungsprüfungen und damit verbundene Fristen, Umfang und Grundlagen für den hydraulischen Abgleich und wann man einen neuen Wärmeerzeuger benötigt.

Für Fragen und Anregungen im Vorfeld können Interessierte eine Mail an gemeinde-hillerse@gmx.de senden.

