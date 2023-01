Konstantin Wecker kommt am 14. April nach Gifhorn

Gifhorn. Konstantin Wecker, Jo Barnikel und Fany Kammerlander spielen am 14. April ihr aktuelles Trio-Programm in der Gifhorner Stadthalle.

Konstantin Wecker, Jo Barnikel und Fany Kammerlander treten am Freitag, 14. April, im großen Saal der Gifhorner Stadthalle auf. Das Konzert der Trio-Tour „Poesie und Musik mit Cello und Klavier’’ beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Die drei Musiker verbindet die Liebe zum Lied. „Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen“, so Konstantin Wecker, der sich seit über 40 Jahren für eine Welt ohne Waffen und Grenzen einsetzt.

Lyrisch-sensible Klavierstücke verschmelzen mit dem Klang des Cellos

Nun setzt der Münchner Liedermacher mit zwei kongenialen Mitstreitern an seiner Seite zu einem musikalisch-poetischen Liebesflug der ganz besonderen Art an. Neben seinem langjährigen Bühnenpartner und Alter Ego am Klavier, Jo Barnikel, ist auch Fany Kammerlander bei seinem aktuellen Trio-Programm dabei. Die Ausnahme-Cellistin, die mit ihrem Spiel sowohl in der Klassik – als auch in der Popwelt zuhause ist, steht ebenso seit längerem mit Konstantin Wecker auf der Bühne, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur Themroc.

Die drei Musiker vereinen lyrisch-sensible Klavierstücke mit dem zart schmelzenden Klang des Cellos, das Konstantin Weckers Liedern seit jeher ihre ganz persönliche Note gab. Am liebsten würde man sie festhalten. Die Melodien. Und die Sehnsüchte.

Wie die Agentur Themroc berichtet, sich sich die drei Musiker auch darin einig, deren aktuelles Bühnenprogramm geprägt ist von Wut und Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand – und immer auch von der Suche nach dem Wunderbaren. Eine Suche, die Mut macht. Und Hoffnung. Denn wer in die Lieder des neuen Trio-Programmes eintaucht, wird schnell erkennen, dass es durchaus eine Welt ohne Grenzen geben kann.

Tickets gibt es bereits zu kaufen

Tickets für das Konzert gibt es ab 44,85 Euro unter https://www.reservix.de/tickets-konstantin-wecker-trio-poesie-und-musik-mit-cello-und-klavier-in-gifhorn-stadthalle-grosser-saal-am-14-4-2023/e1959660.

