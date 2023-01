Gifhorner Mühlenmuseum soll Lieblingsort werden – aber wie?

Mit Spannung warten die Gifhornerinnen und Gifhorner auf die Eröffnung des Mühlenmuseums. Seit 1. Januar ist der neue Betreiber Vision & Trust für den Betrieb verantwortlich. Museumsleiter bleibt Philipp Oppermann. Die Stadt bleibt als Besitzer über einen Beirat mit Vertretern aus Politik und Verwaltung verbunden.

Stadt Gifhorn startet Online-Befragung

Am Mittwoch rief die Stadt zur Teilnahme an einer Online-Befragung zum Internationalen Mühlenmuseum Gifhorn auf. Zentrales Thema: Wie gelingt es, das Mühlenmuseum zum ganzjährigen Lieblingsort für die Menschen aus Stadt und Kreis zu machen. Rebecca Koch, Sprecherin der Stadtverwaltung, dazu: „Künftig soll das Museum noch mehr Besucherinnen und Besucher anziehen, sich zu einem kulturellen Mittelpunkt in der Region entwickeln und der neue ganzjährige Lieblingsort aus dem Umkreis werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Um künftige Gäste des Museums an diesem Schritt zu beteiligen und den Prozess gemeinsam zu gestalten, wurde eine Online-Befragung ins Leben gerufen. Sowohl Menschen aus Gifhorn, der Umgebung als auch Gäste der Region sind bis zum 31. Januar herzlich eingeladen an der Befragung teilzunehmen – unabhängig davon, ob sie das Museum kennen oder nicht.

Die Online-Befragung ist erreichbar unter https://dwif.survalyzer.eu/Muehlenmuseum_Gifhorn und dauert maximal 10 bis 15 Minuten. Sämtliche Angaben werden entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt.

Ergebnisse fließen in Machbarkeitsstudie ein

Die Ergebnisse der Umfrage fließen ein in eine vertiefende Machbarkeitsstudie, welche die Stadt Gifhorn auf Beschluss des Gifhorner Stadtrates aktuell umsetzt. Beauftragt damit sind die Unternehmen dwif Consulting gemeinsam mit Skope inventive spaces und das Architekturbühro Maske und Suhren.

