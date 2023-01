Gifhorn. Die Kindertagesstätten und Krippen in Gifhorn bieten im Januar Tage der offenen Tür an. Wann und wo lesen sie hier.

Kita-Anmeldung 2023 Gifhorner Kitas bieten Tage der offenen Tür an

Wer ab August 2023 für sein Kind einen Kita- oder Krippenplatz benötigt, kann noch bis zum 31. Januar einen Antrag stellen und hat außerdem im Januar die Möglichkeit, die verschiedenen Kitas in der Stadt zu besichtigen. Wie die Stadt Gifhorn mitteilt, kommt ein Tag der offenen Tür in der neuen Kita „Wilscher Weg“ am Freitag, 13. Januar, hinzu.

Termine für den Tag der offenen Tür im Überblick:

Kita Robin HuD: 13. Januar 16 bis 18 Uhr August-Horch-Straße 3 Krippe

Kita Wilscher Weg: 13. Januar 14 bis 17 Uhr Wilscher Weg 11

Kita Spatzennest: 14. Januar 10 bis 13 Uhr Wilscher Weg 59

Kita Miteinander: 14. Januar 10 bis 12 Uhr Bergstraße 25

Kita Arche: 20. Januar 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr II. Koppelweg 13

Kita Gifhörnchen 24. Januar 15 bis 18 Uhr Zur Allerwelle 5

Alternativ bieten alle Gifhorner Kindertagesstätten noch bis 31. Januar nach vorheriger Terminvereinbarung persönliche Besichtigungs- und Beratungstermin an. Um eine Anmeldung zum Beratungstermin beziehungsweise dem Tag der offenen Tür wird gebeten. Kita-Anträge können im Serviceportal der Stadt Gifhorn unter service.stadt-gifhorn.de gestellt werden. Anträge, die nach dem 31. Januar eingehen, werden erst ab dem 1. April bearbeitet und kommen in die Vermittlung der dann noch freien Plätze. Das berichtet die Stadt Gifhorn in einer Pressemitteilung.

red

