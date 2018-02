Entwurf für Kita mit Krippe löst Begeisterung aus

Das war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Im zweiten Anlauf legten die Architekten dem Bauausschuss der Samtgemeinde Pläne für den Neubau eines Kindergartens mit Krippe in Calberlah vor, die alle überzeugten. Wird der Entwurf so umgesetzt, steigen die Kosten auf knapp 5 Millionen Euro. ...