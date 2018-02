Die fast vergessene Schrift entschlüsseln

Was steht eigentlich Spannendes in Tagebüchern und Zeugnissen oder auf Postkarten, die ab 1895 in der deutschen Schriftsprache Sütterlin erfasst wurden? Wer solche Schätze besitzt und das ergründen will, der ist im Sütterlin-Kreis von Marlena Stumpf-Hotop an der richtigen Adresse. ...