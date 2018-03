Konzert mit Orgel und Violine in der St. Marienkirche

Isenbüttel Hansjürgen Froetel (Violine) und Rüdiger Wilhelm (Orgel) werden am Sonntag, 25. März, in der St. Marienkirche in Isenbüttel Werke von Bach, Händel, Telemann, Buxtehude und anderen spielen. Das Konzert unter dem Titel „Concertare“ beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Beide Musiker sind in...