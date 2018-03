Das Pfingstsingen wird in Allerbüttel geübt

Allerbüttel Der Tradition folgend, soll in Allerbüttel auch in diesem Jahr zu Pfingsten das Pfingstsingen stattfinden. Die Kinder aus dem Ort im Alter von 7 bis 14 Jahren setzen die Tradition fort. Die Mädchen und die Jungen üben dafür getrennt ein Lied ein, welches sie am Pfingstsonntag den Einwohnern des...