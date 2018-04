Grüne sprechen über Oppositionsarbeit

Isenbüttel Der Grünen-Ortsverband der Samtgemeinde Isenbüttel trifft sich zum Stammtisch am Montag, 9. April, im Isenbütteler Hof von 19 bis 21 Uhr. Das Motto des Abends lautet „Schwarz-rot auf Bundes- und Landesebene – was bleibt übrig für grüne Themen? An Beispielen sollen die Koalitionsvereinbarungen des...