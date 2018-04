Mit Kinder-Garten zum Selberpflanzen

Die Pläne für den neuen Kindergarten an der Mecklenburger Straße in Calberlah nehmen langsam Formen an – auch auf dem Außengelände. Architekt Michael Köllner von der Planschmiede 2KS hatte zur Sitzung des Samtgemeinde-Bauausschusses am Donnerstag allerdings auch schlechte Nachrichten im Gepäck: „Die Fertigstellung zum Kindergartenjahr 2019 werden wir nicht schaffen.“ Denn erst demnächst könne der...