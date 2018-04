Hotelverband trifft sich

Isenbüttel Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) des Kreises Gifhorn veranstaltet seine Jahresversammlung am Montag, 23. April, um 15 Uhr im Seehotel am Tankumsee am Eichenpfad 2 in Isenbüttel. Auf der Tagungsordnung stehen unter anderem Jahresberichte und die Wahl eines Kassenprüfers....