Ratssitzung in Calberlah

Calberlah Die nächste Sitzung des Rates der Gemeinde Calberlah findet am Mittwoch, 30. Mai, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindebüros Calberlah statt. Themen sind der Bebauungsplan des Baugebietes Kirchfeld in Jelpke, ein Antrag für den Hochwasserschutz in...