Lego-Tage in Wasbüttel

Wasbüttel Derzeit finden noch bis Sonntag, 3. Juni, die Wasbütteler Lego-Tage statt. Aufgerufen sind Kinder von 6 bis 12 Jahren, sich in der Friedenskirche am Köweken 13 in Wasbüttel an der Aktion „Wir bauen eine Lego-Stadt“ zu beteiligen. Nach dem Start am Freitag geht es am heutigen Samstag, 2. Juni, von...