MTV: Nur noch wenige Karten

Vollbüttel Der MTV Vollbüttel teilt mit, dass für den Live-Auftritt der Formation „Wortspiel“ im Rahmen des diesjährigen Sportwochenendes am Samstag, 9. Juni, ab 20 Uhr, nur noch „sehr wenige“ Restkarten an der Tankstelle in Vollbüttel erhältlich sind. „Es ist davon auszugehen,...