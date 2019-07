Am Dienstagabend suchen Rettungskräfte einen Vermissten am Tankumsee.

Isenbüttel. Am Tankumsee wird ein Mann vermisst. Am Dienstagabend sucht ein Großaufgebot der Feuerwehr, des DRK, der DLRG sowie zwei Hubschrauber nach ihm.

Seit 20.30 Uhr am Dienstagabend sucht ein Großaufgebot der Feuerwehr, der Schnelleingreifgruppe des Deutschen Roten Kreuzes und die DLRG einen vermissten Mann am Tankumsee in Isenbüttel.

