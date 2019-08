Isenbüttel soll wachsen, aber nicht nach Süden

In welche Richtung soll Isenbüttel in Zukunft wachsen, falls neue Baugebiete ins Gespräch kommen sollten? Nach Süden jedenfalls nicht – das war ein Ergebnis aus den Beratungen im Gemeinde-Bauausschuss am Mittwochabend. Die Samtgemeinde, die für die Flächennutzungspläne zuständig ist, erwartet von der Gemeinde eine Stellungnahme, ob zum städtebaulichen Entwicklungskonzept, das im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, Änderungen gewünscht...