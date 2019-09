Zug erfasst Auto in Isenbüttel – mehrere Verletzte

Am Bahnübergang in Isenbüttel hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Feuerwehr in einer ersten Meldung mitteilt, ist ein Zug mit einem Auto kollidiert. Es gibt demnach mehrere Verletzte. Der Rettungshubschrauber Christoph 4 ist im Einsatz. Er landete mitten in einem Wohngebiet. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz.

Zug erfasst Pkw auf unbeschranktem Bahnübergang

In Isenbüttel hat ein Zug einen Pkw erfasst. Foto: Dirk Kühn / BZV

Der Unfall ereignete sich am Ende des Triftwegs. Dort fuhr eine Frau aus einem Wohngebiet kommend, über einen Fahrweg und überquerte schließlich einen unbeschrankten Bahnübergang. Dort erfasste ein Zug des Verkehrsunternehmens Erixx, der von Braunschweig in Richtung Uelzen unterwegs war, den Pkw der Frau – und schleifte ihn etwa 200 Meter weit mit. Mit im Auto saß ein Kind. Nach ersten Meldungen soll sich die Frau schwerst verletzt haben.

Zugstrecke ist gesperrt

Die Zugstrecke ist bis auf Weiteres gesperrt. Ein Notfallmanager der Bahn ist am Unfallort. Etwa 50 Fahrgäste verließen die Bahn und warteten anschließend mit samt Gepäck auf einem Parkplatz in Isenbüttel. Mindestens ein Fahrgast musste ärztlich versorgt werden. feu

Dieser Artikel wurde aktualisiert.