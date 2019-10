Calberlah: Kradfahrer bei Unfall auf L 292 schwer verletzt

Die L 292 war etwa eine Stunde lang gesperrt, so die Polizei. (Symbolbild)

Calberlah. Ein Autofahrer war aus bislang ungeklärter Ursache auf das Krad des 66-Jährigen aufgefahren. Der Kradfahrer rutschte in die Leitplanke.

Ein 66-jährige Kradfahrer ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr bei einem Unfall auf der L 292 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 80-jähriger mit seinem Audi auf der L 292 in Richtung Calberlah. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Wagen auf Höhe der Kanalbrücke auf das vor ihm fahrende Kleinkraftrad auf. Deshalb stürzte der 66-jährige Kradfahrer und rutschte in die Leitplanke neben der Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer.

Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt kam auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 zum Einsatz. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus bracht. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand kann die Polizei nicht machen.

Das Auto des 80-Jährigen geriet ebenfalls in die Leitplanke und wurde beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Weil Kraftstoff ausgelaufen war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die L 292 blieb für etwa eine Stunde gesperrt.