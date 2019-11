Ministerpräsident zeichnet Calberlaher Projekt „Mission X“ aus

Große Freude an der Realschule Calberlah: Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil zeichnete auf dem Bildungsforum 2019 in Hannover Lehrer Steffen Jauch und Schulsozialarbeiterin Stefanie Jäger von der Realschule Calberlah für „Mission X – Train like an Astronaut“ mit dem Projektpreis der...