Isenbüttel. Der 52-Jährige wies bereits am Samstagnachmittag einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille auf – sein Führerschein ist nun weg.

Polizei stoppt betrunkenen Fahrer in Isenbüttel

Bereits samstagnachmittags hatte ein 52-Jähriger gut vorgeglüht. Weil eine Polizeistreife ihn in diesem Zustand in Isenbüttel am Steuer seines Volvo ertappte, wurde es ernst: Bei 1,24 Promille Atemalkohol waren Blutprobe und Führerscheinentzug fällig, wie die Inspektion Gifhorn mitteilt.