Calberlaher Hauptstraße steht Baustelle bevor

Die Arbeiten des Energieversorgers LSW an den Stromleitungen in Calberlah dürften zu größeren Verkehrsbehinderungen führen – das kündigt Gemeindebürgermeister Thomas Goltermann an. Die zwei rund 20-minütigen Stromausfälle diese und vergangene Woche hätten gezeigt: Die alten Leitungen unter dem...