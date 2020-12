Samtgemeinde Isenbüttel steht vor Kreditaufnahme

Trotz aller Bemühungen bleibt es dabei: Der insgesamt 15,6 Millionen Euro schwere Haushaltsplan der Samtgemeinde Isenbüttel für 2021 weist nach wie vor rund 1,65 Millionen Euro als Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus, der aus der Rücklage gedeckt werden muss. Das erklärte Erster Samtgemeinderat und Kämmerer Jürgen Wisch dem Finanzausschuss am Donnerstagabend.

Denn zu Verbesserungen wie die 150.000 Euro geringere Kreisumlage gesellten sich wiederum auch Mindereinnahmen wie 72.000 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen und eine gegenüber 2020 um 250.000 Euro niedriger ausfallende Samtgemeindeumlage (8,2 Millionen).

Der Gesamtfehlbetrag beläuft sich auf 2,3 Millionen Euro

Der Gesamtfehlbetrag beläuft sich sogar auf rund 2,3 Millionen Euro – da rechnet Wisch noch die außerordentliche Pensionsrückstellung für die künftige Bürgermeisterin oder den künftigen Bürgermeister hinzu. „Die Fehlbeträge gehen in den nächsten Jahren weiter, wenn auch nicht in gleicher Höhe.“ Und: Die Rücklage sei endlich. Sollten tatsächlich Fördermittel für die 3,32 Millionen Euro teure Freibadsanierung fließen und somit das Projekt verwirklicht werden, müsse die Samtgemeinde einen Kredit über 1,9 Millionen Euro aufnehmen, ergänzte Bürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff.

„Es ist kein Dilemma, wenn wir im Minus sind. Wir schaffen sowieso wieder nicht, alles umzusetzen“, sagte Janis Gaus (SPD). Sprich: Wie jedes Jahr bleibt wohl Geld über. Vielleicht auch aus traurigem Anlass: Die Neue Kita in Calberlah sucht verzweifelt und erfolglos Personal für die sechste Gruppe, die im August starten soll, so Stefan Prekale, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, Ordnung und Jugend. Aber ohne Bewerber gebe es keine Gruppe – und keine Personalkosten.

Fachkräftemangel in Kita und Rathaus wirft Probleme auf

Der Fachkräftemangel mache sich auch in der Verwaltung bemerkbar, so Wisch. Die frei werdende und dauernd vakante Stelle einer Sachbearbeiterin Personal/Organisation soll nach einmütigem Votum nun um eine Stufe höher besoldet werden (E9 statt E8).

Das Land hatte in Isenbüttel 172.052 Euro als Corona-Hilfe ausgeschüttet, die Hälfte davon soll an die Mitgliedsgemeinden weitergereicht werden, und zwar nicht nach Umsatzsteuer-, sondern nach Einwohnerzahlschlüssel. „Kleinere Gemeinden sind damit im Vorteil“, sagte Janis Gaus – alle am Ratssaaltisch fanden das aber okay. Die Steuerkraft der Samtgemeinde steigt um 2,9 Prozent. Aber Ausschussvorsitzende Hans-Werner Buske (CDU) wies ausdrücklich darauf hin, dass das „nur ein Mittelwert“ sei: Isenbüttel gewinnt um fast eine halbe Million Euro und Wasbüttel um 12.000 Euro. Aber Calberlah (-40.000) und Ribbesbüttel (-52.000) sind Verlierer.

Ribbesbüttel möchte Gewerbegebiet von Samtgemeinde vermarktet haben

Ein Streitthema gab es auch noch in der Sitzung: Die Gemeinde Ribbesbüttel, dessen Bürgermeister auch Ausschussvorsitzender ist, möchte gern, dass die Samtgemeinde das künftige Gewerbegebiet an der L 320 erschließt und vermarktet. „Bei der Samtgemeinde liegt gar keine Zuständigkeit“, merkte Wisch an, „nur für Wohnbebauung.“ Buske verteidigte den Antrag: Dort soll das neue Tierheim angesiedelt werden, dass ja immerhin im Auftrag des ganzen Kreises arbeite. „Die Gemeinde allein könnte das sonst nicht tragen. Außerdem hätten wir gleich ein Gelände für die Feuerwehr“ – die schließlich in der Obhut der Samtgemeinde liegt. Buske verwies außerdem auf die schon bestehende Ausnahme Gewerbegebiet Ost in Isenbüttel.

Bürgermeister Metzlaff hatte zwei Gegenargumente: „Das wäre eine Aufgabe für die Einheitsgemeinde gewesen. Aber bei der Abstimmung hieß es damals, die Gemeinden könnten ihre Angelegenheiten allein regeln.“ Und weil die Samtgemeinde bei solch einem Projekt in Vorleistung gehen müsste: „Wir sind der Meinung, eine wirtschaftliche Vermarktung ist nicht möglich.“ Das Thema wurde zunächst vertagt.