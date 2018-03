In diesen Tagen hört man die Frage, in der oft ein herausfordernder Ton mitschwingt, häufig: „Und, was macht ihr Ostern?“ Ja, nix, möchte man gern antworten, tut es aber nicht. Eine zögerliche Antwort allerdings lässt den Gesprächspartner ahnen, dass sein Gegenüber ein Langweiler ist. Ostern ist...