Einige Bäckereien im Landkreis Gifhorn bieten am Pfingstsonntag und Pfingstmontag den Luxus an und haben geöffnet, damit Familien ihren Gästen zum Kaffee auch Kuchen, Puddingschnecke oder Brötchen anbieten können. Aber wehe, nicht jede Bäckerei macht mit! Dann sitzt der Frust tief. So zumindest...