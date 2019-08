Dickes Lob für pünktliche Bauarbeiter

Der Urlaub ist beendet, die Ferienzeit ist vorbei, der Sommer hoffentlich nicht. Immerhin, der Regen hat gut getan in dieser Woche – eine bemerkenswerte Woche, die am Montag entspannt begann und am Dienstag ihren ersten Höhepunkt hatte. Die Gifhorner Hospizstiftung hat den Bauantrag für das Hospiz...