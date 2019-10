Mutige Männer

Manche Kinder kommen bis zur weiterführenden Schule kaum mit männlichen Pädagogen in Berührung. Denn nicht nur in der Kindertagespflege dominieren die Frauen, sondern auch in den Kinderkrippen, Kindergärten und selbst in den Grundschulen. Die Kinder in der Vordorfer Gruppe „Kleine Schafe“ sind da...