Reden in Rethen

Jahresversammlungen. Die Zeit, in denen sich die Termine der Vereine überschlagen, ist längst gekommen. Sportvereine, Feuerwehren, Schützen, Fördervereine und Chöre – die Liste der Veranstalter ist lang. Alle zu besuchen, ist für die Lokalredaktion schlichtweg unmöglich. Wer dennoch einen Bericht in der Zeitung lesen möchte, ist herzlich aufgerufen, ein paar Zeilen und ein Foto an die Redaktion zu schicken. Bei meinem jüngsten Wochenenddienst war ich unter anderem bei den Rethener Brandschützern. Auf ein kleines, aber feines Detail bin ich erst relativ spät aufmerksam geworden: nämlich, dass die Berichte am „Rethnerpult“ vorgetragen wurden...

