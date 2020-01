Realschüler im Lauschzustand

Lehrer haben mir schon oft gesagt, dass Kinder viel aufmerksamer zuhören, wenn zur Abwechslung mal eine andere Person vor ihnen steht als sonst. Polizisten, Musiker, Bahnbeamte, Sportler, aber auch völlig verstörte Antipädagogen mit vorwilhelministischen Methoden liegen in der Zuhörergunst der Mädchen und Jungen weit höher als die ausgebildeten Pauker. Noch verrückter wird es, wenn der Protagonist jemand ist wie Schauspieler Carsten Stahl. Der einstige „Privatdetektiv“ von RTL II hat die Gifhorner Fritz-Reuter-Realschüler gestern im Sportzentrum Süd regelrecht in seinen Bann gezogen (siehe nächste Seite). Sein Geheimrezept? Hm, ich überlege: Vermutlich war es das starke Berlinern in Kombination mit reichlich Humor, einer durchdringenden, unüberhörbaren Stimme und die Fähigkeit, viele Stunden ohne Blatt vor dem Mund sprechen zu können. Hut ab!

