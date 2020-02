Dumm wie Brotschneider

Es könnte so schön sein. Man schaltet seinen Staubsaugerroboter ein, verlässt das Haus, und wenn man wiederkommt, ist das ganze Haus picobello und der Roboter sitzt brav auf seiner Ladestation. Wegen solcher Träumereien haben wir uns gleich zwei angeschafft: „Swobi I“ und „Swobi II“ nennen wir sie – für jede Etage einen „SaugWischrOBI“. Doch die Realität sieht ganz anders aus: Vor dem Einschalten müssen wir erst einmal sämtliche Haushaltsgegenstände sichern: Blumentöpfe an die Wand schieben (fallen sonst um), Teppiche einrollen (die Swobis setzen sonst auf), manche Tür verschließen (Chaos beherrschen die Geräte noch nicht). Und doch beginnt später häufig das Suchspiel: Hat sich wieder ein Gefährt an einem Handyladekabel verschluckt? Unter einem Schrank eingeklemmt? Oder sich bis zur Stromlosigkeit verlaufen? Wann endlich werden die Dinger auch richtig intelligent und lernen aus ihren Fehlern? Unsere Swobis sind immer noch so dumm wie Brotschneidemaschinen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Gifhorner Rundschau oder mailen Sie an