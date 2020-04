Backturnier per Bildschirm

Lies mal ein Buch! Mal ein Bild, puzzle was! Also, mit diesen gut gemeinten Tipps bekommt man die Langeweile seiner jugendlichen Kinder zu Corona-Zeiten sicherlich nicht eliminiert. Nach den ersten zwei Wochen kollektiven Kontaktverbots, das eher wie ein Stubenarrest ausgelebt wird, geht die Stimmung in manchen Häusern schon langsam in den Keller. Gut, dass es mittlerweile Videokonferenz-Programme für PC und Smartphones gibt. Damit entdeckt der Nachwuchs bei uns gerade ganz neue Möglichkeiten: Die einen spielen Fern-Mensch-ärgere-dich-nicht, Schiffe versenken oder Bingo. Andere feiern damit ganze abendfüllende Partys. Bei uns im Haus gab es auch schon „Das große (digitale) Backen“ – bei dem Wettbwerb mussten dann mangels einheitlicher Jury die Eltern den Part der Punktebewertung übernehmen. Manchmal braucht es nur kreative Ideen ...

Mailen Sie