Stadtrat trägt Mundschutz bei hitziger Debatte

Dieses Bild wird in Gifhorner Geschichtsbücher eingehen: Stadtratsmitglieder sitzen weit verteilt in der Stadthalle und alle tragen Mundschutz. Das ist symbolisch für die ganze Corona-Zeit, in der Ansteckung vermieden werden aber das Alltagsgeschäft trotzdem irgendwie weitergehen muss. Allmählich zeigt der Appell, dass der wollene Spuckschutz „dringend empfohlen“ ist, Wirkung. Aber immer noch nicht überall: Warum tragen nicht auch alle Verkäufer in Gifhorn Stoff im Gesicht? Warum schützt die Feuerwehr seine Aktiven an der Feuersbrunst mit Pressluft aus Flaschen, aber die Hintermänner nicht einmal mit Stofffetzen? Denn Abstand halten ist im Eifer des Löschangriffs – wie gestern bei der Lebenshilfe – ja kaum möglich. Auch in Pflegeheimen ist der zwischen Bewohnern und Pflegekräften kaum einzuhalten. Die in Kästorf beheimatete Dachstiftung Diakonie hat sich mit ihrem Brandbrief an das Sozialministerium diese Woche allerdings nicht nur Freunde gemacht. Die Forderung, dass Kontakte zu Angehörigen möglich sein müssen, ist nachvollziehbar, aber diese Formulierung dazu war einigen dann doch zu hart: „Es ist auch keine Katastrophe, am Ende eines langen Lebens an einer Infektion zu sterben.“ Fast geht dabei unter, dass auch im Kreis Gifhorn nun die Zahl der Corona-Toten steigt.

