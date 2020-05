Ohne Maibaum? Nicht überall!

Kein Maibaum in diesem Jahr? Von wegen, zumindest in zwei Dörfern im Landkreis stehen wie gewohnt Maibäume.

War es eine heideguerillamäßige Nacht- und Nebelaktion? Eher wohl die klare Absicht, ein Zeichen setzen zu wollen: „Wir lassen uns nicht alles nehmen. Wir lassen uns nicht unterkriegen." Das mag gut tun in diesen Zeiten.

Weniger gut kommt es an, wenn ausgerechnet die, die Vorbild in der Öffentlichkeit sein sollten, demonstrativ Hygiene- und Abstandsregeln ignorieren. Ganz konkret: In Supermärkten, Tankstellen, Märkten gilt Maskenpflicht, nur bis Triangel ist diese Vorschrift noch nicht vorgedrungen. Sie wissen schon, bereits vergangenes Jahr hieß es an dieser Stelle „Triangel ist nicht Taka-Tuka-Land“. Das bedarf einer Korrektur: Triangel ist Taka-Tuka-Land. Bei vermutlich Deutschlands einzigem politischen Gremium mit einer 100-prozentigen SPD-Mehrheit hing bei einem Ortsratsmitglied der Mundschutz auf halb Acht, die anderen hatten erst gar keinen. Eine Handdesinfektion am Eingang? Fehlanzeige! Dafür ging ein Ortsratsmitglied munter durch die Zuschauerreihen und bot Getränke an. Man gönnt sich ja sonst nichts. Zweieinhalb Stunden Sitzung, gemeinsam mit dem Bauausschuss, kein Fenster geöffnet, munteres Husten in den Reihen. Gruselig. Genau wie die Begrüßung der Rundschau-Mitarbeiterin: „Frau Schacht hinter dem blauen Tuch“. Bestenfalls lässt sich das noch als unüberlegt und gedankenlos bezeichnen. Für mich ist es mindestens ignorant. Und leider setzt sich diese Ignoranz auch immer mehr durch. Wenn ein Neunjähriger stolz verkündet, er treffe sich am Nachmittag mit seinen Freunden, und die Regeln halte er sich sowieso nicht, dann ist nicht nur im Elternhaus etwas mächtig schiefgelaufen, dann zeigt das auch, was sich da allmählich für eine Haltung durchsetzt. Eine unerträgliche Ignoranz.

Wirkliche Vorbilder hab ich am Montag zum Schulbeginn gesehen. Lehrer und vor allem Schüler, die konsequent Abstand hielten, konsequent Mundschutz trugen. Die Prüfungsjahrgänge haben die ersten vier Tage Unterricht hinter sich. Das mulmige Gefühl vom Montag wird bleiben. Und unter diesen Bedingungen Prüfungen zu schreiben ist mehr als eine Herausforderung. Für Schüler und für Lehrer. Nicht wenige fühlen sich allein gelassen, vermissen klare Vorgaben des Kultusministeriums und träumen davon, dass ihr Arbeitgeber, so wie VW es macht, ihnen ausreichend Mundschutz zur Verfügung stellt. Nicht wenige haben ihn selbst genäht und versorgen sogar die Schüler damit. Das verdient Anerkennung, entlastet das Land jedoch nicht.