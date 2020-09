Gespannt auf Ihre Vorschläge!

Herzlichen Glückwunsch liebe Schülerinnen und Schüler des Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen! Euer Einsatz, euer Kampf gegen den Plastikmüll ist vorbildlich – vor allem für uns Erwachsene, die mit Plastiktüte, mit Plaste und Elaste sozialisiert worden sind. Weiter so! Beispielhaft auf andere Weise ist eine hervorzuhebende Nachricht am Ende dieser, zumindest mit Blick auf das Wetter, schönen Woche: Die Stadt Gifhorn und die Diakonie Kästorf sind bereit, 20 Menschen aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Das zeigt, dass die Stadt Gifhorn ihr Bekenntnis ein sicherer Hafen zu sein, ernst nimmt. Und ob diese Menschen nun in Seenot geraten sind oder nicht – in Not sind sie allemal, sie warten schon lange genug auf Hilfe. Für sie war diese Woche alles andere als schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich schon einige ehrenamtliche Helfer auf die Ankunft vorbereiten. Was wäre unsere Gesellschaft nur ohne diese Menschen, die sich aus Nächstenliebe in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Sie sind wie auch die Schüler aus Meinersen Vorbilder für unsere Gesellschaft! Und für eben genau diese Menschen gibt es unseren Ehrenamtspreis Gifhornerin beziehungsweise Gifhorner des Jahres. Wir mussten in der Redaktion gar nicht lange diskutieren, als es um die Frage ging, ob der Ehrenamtspreis auch in diesem Jahr verliehen werden soll - in diesem Jahr, das geprägt ist von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Sie hat unser Leben beeinflusst wie selten zuvor ein Ereignis. Aber gerade deshalb waren wir uns auch einig, dass gerade in diesem Jahr eine Gifhornerin oder ein Gifhorner des Jahres ausgezeichnet werden soll. Und mit ihm auch eine Heldin oder ein Held des Alltags. Denn davon gab und gibt es viele in dieser Zeit. Jene, die beispielsweise mit Musik alte Menschen in Pflegeheimen unterhalten haben, jene, die für ihre betagte Nachbarin eingekauft haben und die, die einfach nur Danke all denen gesagt haben, die an den Supermarktkassen saßen. Für sie alle gibt es diesem Preis – und wir sind sehr gespannt auf Ihre Kandidatenvorschläge!