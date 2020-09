Hält mir jemand beispielsweise die Tür auf, bedanke ich mich. Ich denke, es gehört sich, sich generell auch für kleine Gefälligkeiten zu bedanken. Oft höre ich dann diesen Satz: „Da nich’ für.“ Nett. Oder? Der andere glaubt, damit zu signalisieren, dass ihm das nichts ausgemacht hat, weil es eine so geringfügige Leistung gewesen ist. Mich ärgert dieses „da nich’ für“. Der andere will meinen Dank gar nicht, er lehnt ihn ab oder hält ihn für lächerlich. Der andere schätzt mich damit auch gering und, viel schlimmer, sich selbst schätzt er auch gering. Ja, er lehnt es ab, wahrgenommen zu werden. Dieses „da nich’ für“ scheint mir das „gern geschehen“, das ich gelernt habe, abgelöst zu haben. Und ich glaube auch, dass unser Umgang mit Lob und Anerkennung gelitten hat. Man ist es zunehmend gar nicht mehr gewohnt, gelobt oder anerkannt zu werden, was schließlich dazu führt, dass der Mensch mit Lob und Anerkennung nicht mehr umgehen kann. Zum Glück können wir diese Entwicklung stoppen. Ab sofort. Bitte schön, das haben Sie jetzt davon, diese Kolumne gelesen zu haben. Gern geschehen.

