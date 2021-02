Schlitterpartie

Schon wieder schulfrei? Wegen des bisschen Eises auf der Straße? Nun ja, gestern hielt ich die Entscheidung des Landkreises allemal für gerechtfertigt. Auf den Hauptstraßen mag es ja dank Salz genug Grip gegeben haben, aber in kleinen Dörfern wie Allerbüttel wurde mir beim Versuch, ein Foto von der Alten Schule zu machen, schnell klar, welche Gleitfähigkeit Wasser bei knapp unter dem Gefrierpunkt hat. Tatsächlich wäre es mir beinahe nicht gelungen, von der Fahrerseite bis zu Bürgersteig zu gelangen, wenn ich mich nicht von Türgriff zu Türgriff zu Heckscheibenwischer gehangelt hätte. Auf dem Fuß weg sah es nicht viel besser aus – sicheren Stand hatte man nur in den verbliebenen Schneehügeln. An solchen Tagen wie gestern passt die 2020-Standard-Grußformel: Bleiben Sie gesund!