Wette mit Golf am Reck klappt

Erinnern Sie sich noch an die „Wetten-dass..?“-Sendung vom 22. Februar 1992? Nein? Das war die Folge, in der der Österreicher Johann Redl mit einem VW Golf an einem Riesenreck turnte und zweimal einen Handstand hinlegte. Sie werden sich jetzt fragen, was das mit dem Gifhorner Lokalteil zu tun haben soll – eine ganze Menge! Denn der Sieg bei der Motorsport-Turnübung war im Grunde genommen vor allem ein Gifhorner. Denn Mitarbeiter der IAV in Gifhorn hatten den Wagen auf Wunsch des VW-Konzerns erst für die mehrmaligen Überschläge präpariert – daran erinnerte die IAV jüngst mit einem Facebook-Eintrag im Internet: „Im Dezember 1991 tritt Volkswagen mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Gifhorner IAV-Kolleg:innen heran: Ein VW Golf III soll für die Sendung ‘Wetten, dass…?’ so umgebaut werden, dass er an einem Riesenreck turnen kann – und zwar ohne dass dabei der Motor kaputtgeht.“ Eine Herausforderung – die die Gifhorner angenommen hatten wie eine Wette. Mit Erfolg! Hut ab!

