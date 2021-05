Quo vadis oder quo virus?

Es gelingt mir einfach nicht! Ich wollte einfach mal eine Kolumne schreiben, die nichts mit Corona zu tun hat. Denn ich kann es langsam auch nicht mehr sehen, dieses Wort. Doch was immer ich mir ausgedacht habe – zum Beispiel wohin am Himmelfahrtstag die Radtour mit meinem Nachbarn führen soll – es scheiterte an der Existenz dieses verdammten Virus. Fahren wir zur Eisdiele, wissen wir nicht, ob wir dort auch sitzen können. Was macht die Inzidenz? Steigt oder fällt sie? Wird der Tankumsee zur Sperrzone erklär? Dann müssen wir wieder ausweichen. Verträgt man die Impfung zwei Tage vorher? Das wird mit Abstand die spontanste Tour zu Himmelfahrt.