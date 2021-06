Schmied-Haus neu gebaut

Eigentlich war der Kreis Gifhorn am Tag der Architektur nicht mit zwei, sondern mit drei Projekten vertreten. Das in meinem Artikel fehlende Exponat steht zwar in Braunschweig Am Mühlenstieg, hat seine Wurzeln aber in unserem Landkreis: Das Objekt Nummer 014, „Ketten-Bungalow neu interpretiert“, geht auf den 70er-Jahre-Entwurf des Architekten Horst Schmied aus Lagesbüttel zurück. Das Haus, das dem typischen Stil der Schmied-Häuser entspricht, wurde nun saniert, altersgerecht umgebaut und vom Grundriss her entschlackt. Die Umbau-Architekten sind Annegret Birner-Brandhoff und ihr Bruder Andreas Birner-Brandhoff. Und da gibt es die nächste Verbindung nach Gifhorn: Annegret Birner-Brandhoff ist neben der Landschaftsarchitektur auch Redakteurin unserer Zeitung – viele ihrer Artikel entstanden bis vor zehn Jahren auch in der Redaktion der Gifhorner Rundschau.

