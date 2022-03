Pepperland brennt ab

Am Wochenende hat mich ein Musikvideo gerührt – produziert in Volker Schlags Studio im Kultbahnhof. Das Lied, das Schlag darin singt, basiert auf die Pepperland-Idee von Hörspielautor und Freund Martin Bolik aus Goslar: „Flieg, Käfer flieg! Dein Vater ist im Krieg. Deine Mutter ist in Pepperland. Und Pepperland wird abgebrannt.“ Dabei ziehen Bilder von den zerstörten Städten und den darin lebenden Kindern in der Ukraine durchs Bild – genauso schwarzweiß wie Schlag selbst dargestellt. Zusammen mit der United Kids Foundations will Schlag mit diesem Projekt für geflüchtete Kinder und Jugendliche Geld sammeln. Mitgeholfen beim Videodreh haben auch andere Sänger sowie Kinder der Albert-Schweitzer-Schule in Gifhorn. Man kann nur wünschen, dass das Video in den sozialen Medien fleißig weitergereicht wird – und dass dann ordentlich Geld zusammenkommt. Wenn Sie dabei mithelfen wollen: Das Video können Sie mit diesem Link finden: www.youtube.com/watch?v=dmcFCCX0dNk – oder einfach, wenn Sie bei Youtube nach „Pepperland“ suchen.

