Meine Lieblingsveranstaltung an diesem Wochenende war das Storchenfest. So viele gut gelaunte Menschen, umgeben von blühenden Obstbäumen bei sonnig-frühlingshaftem Wetter, habe ich lange nicht gesehen. Ihnen stand es quasi im Gesicht geschrieben: „Wie schön, dass dieses Fest wieder stattfinden darf.“ Ja, was das Team um Bärbel Rogoschik da auf die Beine gestellt hat, war klasse. Einfach wunderbar! Großes Kompliment an alle Helferinnen und Helfer! Das gilt nicht nur für das Storchenfest, sondern vor allem auch für die Arbeit zum Wohl der Tiere, die im Artenschutzzentrum versorgt werden. Und eben auch deshalb ist so ein Storchenfest wichtig. Allein die vielen Landschildkröten, die sich über ein neues Zuhause freuen würden, sind ein Beispiel dafür, dass manche Menschen kleine oder große Tiere völlig achtlos behandeln.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Hjgipsofs Svoetdibv=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ejsl/lvfioAgvolfnfejfo/ef#?ejsl/lvfioAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de