Neue in Dannenbüttel Kita – Beschluss trotz Bedenken

Die Vorfreude auf die neue Kindertagesstätte in Dannenbüttel machte Renate Koch, Leiterin der Awo-Kita Westerbeck, in der Bauausschusssitzung am Dienstag deutlich: „Das wird ein richtig tolles Haus.“ Die Mitglieder des Gremiums schlossen sich an und sagten mehrheitlich Ja zum Bauantrag. ...