Keine Mastanlage in Dagebrück

Westerbeck Ohne weitere Diskussion ist der Alternativstandort für die geplante Schweinemastanlage in Dagebrück vom Tisch. Der Bauausschuss hob am Dienstagabend die früheren Beschlüsse für die F-Plan-Änderung und die B-Plan-Aufstellung in der Gemarkung bei Dannenbüttel auf. Natur- und Gewässerschutz würden...